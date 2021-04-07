Цены на бензин и дизель существенно снизились

Средняя цена дизтоплива снизилась до 28,25 грн/л. Фото: unsplash

В регионах розничные цены на бензин и дизельное топливо упали на 30-70 коп./л.

Средняя цена дизтоплива снизилась до 28,25 грн/л, бензина марки А-92 - до 27,71 грн/л, А-95 - до 28,25 грн/л, передает данные Консалтинговой группы "А-95" enkorr.

Сеть BVS снизила стоимость дизтоплива на 20 коп./л, бензина - на 70 коп./л: дизель подешевел до 27,69 грн/л, бензин А-92 - до 27,39 грн/л, А-95 - до 28,39 грн/л.

На 20-30 коп./л все виды топлива подешевели в сети Prime.

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Сети "БРСМ-Нафта", "Фактор", Marshal и "Кворум" опустили цены на все виды топлива в пределах 10-60 коп./л. При этом на станциях Укргаздобычи бензины и ДТ подорожали на 30 коп./л.

За 2-5 апреля крупные сети АЗС снизили цены на бензины.