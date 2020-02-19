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среда, 19 февраля 2020 10:55

Цены на АЗС: почему топливо подешевело

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Цены на АЗС: почему топливо подешевело
Дизельное топливо подешевело за счет крупных торговых сетей. Фото: ubr.ua

Кроме автогаза, стремительно начало дешеветь дизельное топливо. Цены на бензин стабильны.

В этом году цены на ДТ опустились ниже 26 грн/л. Автогаз стоит меньше 11 грн/л. Правда, такая цена - в Житомирской области, пишет "Сегодня".

"На рынке бензинов сейчас паритет между спросом и предложением, а оптовые цены на них практически стабильны. Поэтому и в рознице они не меняются. А вот с дизтопливом ситуация другая - на рынке образовался профицит топлива из-за снижения спроса в январе и феврале", - говорит Геннадий Рябцев из Научно-технического центра "Психея".

По его словам, Госстат зафиксировал общее снижение спроса на дизтопливо.

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"Основные потребители дизтоплива - железная дорога и армия. Именно они недобрали обычные объемы, что и привело к падению цен. Еще лучше для потребителей положение с автогазом - его много, в опте цены падают. Такое большое снижение цен на фоне высокой конкуренции, в том числе с нелегальными заправками", - говорит Рябцев.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, дизельное топливо подешевело за счет крупных торговых сетей. Они в рознице опустили цену на 25-30 коп./л.

В розницу автогаз начал дешеветь во второй половине января. Цены отреагировали на снижение оптовой стоимости. В то же время во второй декаде января цены дизтоплива на АЗС перестали падать. Это было связано с ростом стоимости горючего в опте, неопределенной ситуацией с поставками из Беларуси и общей напряженностью на мировом рынке нефти.

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19
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