Цены акций на Tesla бьют рекорды

Цена акций Tesla сягла 422 доллара за штуку. Фото: epravda

Цена акций компании Илона Маска Tesla достигла рекордных 422 долларов за штуку.

По этой цене Маск полтора года назад пообещал выкупить акции компании, за что лишился должности главы совета директоров Tesla, пишет unn.

Акции достигли исторического ценового максимума, а капитализация компании Tesla превысила 75 миллиардов долларов.

Напомним, в 2018 году Маск сообщил, что готов выкупить с биржи акции Tesla по цене в 420 долларов за штуку (на тот момент они торговались примерно по 350 долларов). Маск заверил, что финансирование этой операции гарантировано.

Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхард и Марк Тарпеннингом, но сама компания считает Илона Маска, Джеффри Брайана Штробель и Иэна Райт ее соучредителями.

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"Ювентус" набрал в цене после победы над "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Цена акций выросла сразу на 30% после победного матча против Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.