Цена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре - эксперт Центра Разумкова

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что украинская энергетика должна двигаться в сторону рыночного ценообразования на энергоносители. Фото: Podrobnosti.ua

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что пересмотр ОРЦ (оптовой рыночной цены электроэнергии) позволит обеспечить украинскую энергетику углем. Об этом он заявил сегодня на заседании НКРЭКУ.

"На мой взгляд, цена на уголь, которая заложена при формировании ОРЦ, соответствует рыночной конъюнктуре", - заявил Владимир Омельченко.

В то же время эксперт отметил, что методология "Роттердам+", согласно которой рассчитывалась цена угля в ОРЦ, должна быть обсуждена в экспертной среде.

"Я считаю, что для того, чтобы в конце концов решить этот методологический вопрос, нужно собрать группу украинских и международных экспертов и прийти к какому-то общему консенсусу. И поставить на этом точку. И перестать все время зацикливаться на одном и том же", - заявил он.

Владимир Омельченко считает, что украинская энергетика должна двигаться в сторону рыночного ценообразования на энергоносители.

"Методология, предложенная ("Роттердам+"), является не идеальной, но в то же время, в принципе, нужно переходить на рыночное ценообразование. Данная методология формирования ОРЦ приближена к этому", - отметил он.

Как сообщалось, сегодня НКРЭКУ утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на 2018 год на уровне 1561,99 грн/МВт·час. При этом тариф для Укргидроэнерго вырос на 20%, для угольных ТЭС и возобновляемой энергетики - на 16%, для Энергоатома - на 15%, для ТЭЦ - на 14%.

Индикативная цена энергетического угля, определенная по формуле "Роттердам+" составит 90,5 долл/тонну. Это несколько ниже существующих котировок в угольном порту Роттердама, и контрактов на поставку угля из США и Южно-Африканской Республики.

Председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания подчеркнул, что тарифы на электроэнергию в Украине останутся самыми низкими в Европе.