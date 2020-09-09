Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель

Цена на нефть продолжает падение. Фото: новостной

На мировом рынке нефти продолжается тенденция к падению продукта в цене.

По мнению экспертов, ситуация в ближайшее время не улучшится, сообщает Telegram-канал Proeconomics.

В настоящее время во всем мире нефть продолжает терять в цене. Тариф на баррель марки Brent уже опустился ниже сорока долларов США (за сутки снижение его стоимости достигло шести процентов).

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Саудовская Аравия в очередной раз успешно развязала ценовую войну против Российской Федерации, начав предоставлять огромные скидки на собственную нефть. США и Китай идут на новый виток торговой конфронтации, которая близка к повторению политической "Холодной войны" между Америкой и СССР.