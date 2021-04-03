Цена криптовалюты Ethereum выросла до рекордных показателей

В последнее время наблюдается рост спроса на Ethereum. Фото: pexels.com

Цена криптовалюта Ethereum выросла до $ 2148.

Эта сумма является ее историческим максимумом, свидетельствуют данные торговой площадки coindesk.

Спрос вызвало сообщение платежной системы Visa о начале криптовалютних транзакции с использованием блокчейна Ethereum. Visa будет помогать платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.

Ранее американский миллиардер Марк Кьюбан заявил, что его криптопортфель на 30% состоит из Ethereum, а на 60% - из биткоинов.

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Подчеркнул, что начал покупать Ethereum 4 года назад и жалеет, что не сделал этого раньше. Считает, что Ethereum "ближе к реальной валюте".

Visa Inc позволит использовать криптовалюту USD Coin во время транзакций. Финансовые операции будут происходить с помощью криптоплатформы Crypto.com.