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воскресенье, 27 декабря 2020 14:02

Цена Bitcoin достигла нового исторического максимума

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Цена Bitcoin достигла нового исторического максимума
Bitcoin обновил исторический максимум. Фото: dw

Виртуальная валюта Bitcoin впервые в истории достигла отметки $ 27 тыс.

Так, по состоянию на 12:10 27 декабря одна единица стоила 27,7 тысячи долларов. Об этом говорится в данных онлайн-платформы Coindesk.

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По словам экспертов, рост курса Bitcoin связано с пандемией коронавируса и мерами, которые государства применяют для борьбы с ее последствиями.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. 2020-го на него обратили внимание также крупные финансовые игроки. Это основной вид криптовалюта, который используют в мире.

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Дата
27
декабря

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