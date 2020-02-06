Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ

Начал расти доллар. На 6 февраля курс Нацбанка составляет 24,79 грн. Фото: Mind.ua

Не стоит спешить снижать учетную ставку до 7%, как запланировал Национальный банк, рассказал Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"В январе из-за уменьшения учетной ставки до 11% недополучили 17 миллиардов гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа. А это наши зарплаты, пенсии, финансирование государственных программ", - говорит аналитик.

По его словам, нерезиденты начали выводить из страны спекулятивный капитал. Под такие же проценты можно занимать средства в других странах с более стабильной экономикой.

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"Украина становится не интересной инвесторам. Пока в стране идет война, ни одна страховая компания не будет покрывать их риски. Кроме того, начал расти доллар. За неделю подорожал с 23 до более 24 гривен", - объясняет Лупоносов.

Подчеркивает, что учетную ставку можно снижать, когда заработает производство. Пока этого не произошло.

В конце 2019-го Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5%. В январе 2020-го учетную ставку установили на уровне 11%. До конца 2020-го Нацбанк планирует достичь 7%. Правда для этого нужен низкий уровень инфляции, рост покупательной способности украинцев и развитие экономики.