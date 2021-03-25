Части украинцев увеличат сумму страховых выплат

 
Ексклюзивы
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 270
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 468
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 666
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 261
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 648
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 765
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1053
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 801
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 396
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 270
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 666
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 261
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 765
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 765
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 495
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 11:06

Части украинцев увеличат сумму страховых выплат

  Комментировать
Части украинцев увеличат сумму страховых выплат
Сумма выплат увеличится в среднем на 437,5 грн. Фото: pixabay

С 1 марта пересчитают ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности.

Соответствующее решение приняли в Кабмине.

Сумму средств пересчитают также тем, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

"Перерасчет проведут с применением коэффициента 1,11. Это позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тыс. человек ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин пересмотрел тариф на электроэнергию: сколько будем платить

В Минсоцполитики добавляют, что сумма средств увеличится в среднем на 437,5 грн - с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн.

Для украинцев планируют повысить размер прожиточного минимума и государственных социальных гарантий. Для этого уже разработали ряд законопроектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Части украинцев увеличат сумму страховых выплат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Белорусы определились с государственным статусом

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 36891
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 14031
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 11106
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 8235
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6507
Экономика
Почему украинцы готовы быть заробитчанами - исследование
Почему украинцы готовы быть заробитчанами - исследование Просмотров: 135
Rozetka создает платежную систему по примеру Amazon
Rozetka создает платежную систему по примеру Amazon Просмотров: 207
Кто больше всех заработал и потерял во время пандемии: НБУ перечислил отрасли
Кто больше всех заработал и потерял во время пандемии: НБУ перечислил отрасли 1 Просмотров: 189
Курс доллара резко подскочил вверх
Курс доллара резко подскочил вверх Просмотров: 702
При каких условиях могут забрать пенсию
При каких условиях могут забрать пенсию Просмотров: 864
Больше всего комментируют
6
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
6
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 26331
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть