Части украинцев увеличат сумму страховых выплат

Сумма выплат увеличится в среднем на 437,5 грн. Фото: pixabay

С 1 марта пересчитают ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности.

Соответствующее решение приняли в Кабмине.

Сумму средств пересчитают также тем, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

"Перерасчет проведут с применением коэффициента 1,11. Это позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тыс. человек ", - говорится в сообщении.

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В Минсоцполитики добавляют, что сумма средств увеличится в среднем на 437,5 грн - с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн.

Для украинцев планируют повысить размер прожиточного минимума и государственных социальных гарантий. Для этого уже разработали ряд законопроектов.