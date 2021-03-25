Части украинцев увеличат сумму страховых выплат

С 1 марта пересчитают ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности.
Соответствующее решение приняли в Кабмине.
Сумму средств пересчитают также тем, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
"Перерасчет проведут с применением коэффициента 1,11. Это позволит увеличить размеры ежемесячных страховых выплат для более чем 200 тыс. человек ", - говорится в сообщении.
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В Минсоцполитики добавляют, что сумма средств увеличится в среднем на 437,5 грн - с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн.
Для украинцев планируют повысить размер прожиточного минимума и государственных социальных гарантий. Для этого уже разработали ряд законопроектов.
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