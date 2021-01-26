Часть украинских вокзалов станет частной собственностью

Благодаря передаче в частные руки вокзалы будут развиваться и становиться торгово-развлекательными зонированными комплексами. Фото: pixabay

В этом году вокзалы в Киеве, Виннице, Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе передадут в концессию.

Это сделают в формате 1+1: то есть можно приватизировать 1 большой вокзал и 1 меньше, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

"Мы пришли к мнению, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем передавать в концессию не в одиночку, а неким набором. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький будет ему в донагрузку", - говорит министр.

По его словам, благодаря передаче в частные руки вокзалы будут развиваться и становиться торгово-развлекательными зонированными комплексами, которые будут обеспечивать всеми сервисами и удобствами пассажиров.

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Владислав Криклий убежден, что от этих вокзалов будут прозрачные поступления. По его мнению, объекты перестанут быть убыточными и смогут генерировать доходы от концессионных платежей.

Президент Украины Владимир Зеленский отложил запуск торговой электронной системы для концессии до 1 сентября 2021 года. Ожидается, что к этому времени систему должным образом подготовят к внедрению.