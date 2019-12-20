Бывшие члены агентства по предотвращению коррупции выплатили себе помощь до 180 тыс. грн

Новак; "В бюджете не Назка не было денег на зарплаты". Фото: armyinform.com.ua

Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и. о. руководителя НАПКа перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тыс. грн.

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они освободились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь "на социально-экономические нужды", - сообщает и.о. руководителя Назка Наталья Новак.

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Через выплату материальной помощи, "средств в бюджете НАПКа было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты". Новак уточнила, речь идет про шестизначные суммы для каждого из бывших членов агентства.

"Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членов НАПКаи одного исполняющего обязанности руководителя аппарата. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривен", - уточнила она.

Такие действия не запрещены законодательно, следовательно, "это, скорее, вопрос этики и морали".

В Украине началось перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания Высшего антикоррупционного суда объявил обвинительный акт по делу бывшей главы НАПКа Натальи Корчак.