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пятница, 26 марта 2021 13:31

Бывшей замглаве правления Приватбанка назначили залог

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Бывшей замглаве правления Приватбанка назначили залог
Людмиле Шмальченко назначили меру пресечения в виде 50 млн грн залога. Фото: PaySpace Magazine

Бывшему заместителю главы правления Приватбанка Людмиле Шмальченко назначили меру пресечения в виде 50 млн грн залога.

Следствие говорит, что она была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году, сообщает "Центр противодействия коррупции".

НАБУ и прокуроры САП просили для Шмальченко около 80 млн грн залога. ВАКС назначил меньшую сумму.

"По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 миллиарда гривен в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения. Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной задним числом подделала протокол кредитного комитета Приватбанка", - говорится в сообщении.

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"Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства банка Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd", - добавляет ГПК.

Высший антикоррупционный суд определил 2,744 млн грн залога бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства Приватбанка Надежде Конопкиной. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают женщину в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

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