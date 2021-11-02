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вторник, 02 ноября 2021 15:16

Бюджет-2022 проголосовали в первом чтении

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Бюджет-2022 проголосовали в первом чтении
В "Слуге народа" за проголосовали 226 депутатов. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада в первом чтении поддержала проект государственного бюджета на 2022 год.

"За" проголосовали 273 нардепа.

Поддержали фракции "Слуга народа", "Батькивщина" (два нардепа), группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

Документ должно доработать правительство, после чего парламент рассмотрит его во втором чтении.

Правительство вносило проект бюджета в ВР 15 сентября.

"Это было самое долгое принятие бюджета в первом чтении в истории парламента", - написал нардеп от "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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К первому чтению нардепы подали 3320 поправок. Комитет учел частично или полностью меньше половины из них. На 6,51 млрд грн увеличили доходы благодаря НДС по импортируемым товарам, пишет "Економічна правда"

3,3 млрд заберут у Мининфраструктуры из программы обновления подвижного состава и инфраструктуры железной дороги. Эти средства "перекинут" на безопасность дорожного движения.

4 млрд прибавили в программу разработки и реализации государственных инвестпроектов. Вместе с еще 2,7 млрд. эту сумму заберут у Минэкономики и распределят между соответствующими бюджетными программами.

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