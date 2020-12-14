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понедельник, 14 декабря 2020 23:08

Бюджет-2021 утвердили на Комитете

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Бюджет-2021 утвердили на Комитете
Верховная Рада рассмотрит законопроект о госбюджете на 2021 15 декабря. Фото: donetskie.com

Бюджет на 2021 утвердили в Комитете по вопросам бюджета. Дискуссии вокруг документа продолжались два часа.

Законопроект поддержали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батькивщина", "За майбутне" та "Довира", сообщил в Телеграмм нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что проголосовал против, а Владимир Цабаль с "Голоса" - воздержался.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 во вторник 15 декабря.

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Раде.

В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но на Офис президента расходы увеличивают на 33%.

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