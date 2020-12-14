Бюджет-2021 утвердили на Комитете

Верховная Рада рассмотрит законопроект о госбюджете на 2021 15 декабря. Фото: donetskie.com

Бюджет на 2021 утвердили в Комитете по вопросам бюджета. Дискуссии вокруг документа продолжались два часа.

Законопроект поддержали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батькивщина", "За майбутне" та "Довира", сообщил в Телеграмм нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что проголосовал против, а Владимир Цабаль с "Голоса" - воздержался.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 во вторник 15 декабря. Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Раде. В обновленном бюджете-2021 сокращают расходы на Министерство образования и развитие регионов, но на Офис президента расходы увеличивают на 33%.