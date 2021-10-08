Бюджет увеличили на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, ВСУ и дороги

 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1287
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 351
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1467
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3978
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1179
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1413
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 621
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 423
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 801
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2097
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 513
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 16:01

Бюджет увеличили на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, ВСУ и дороги

  Комментировать
Бюджет увеличили на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, ВСУ и дороги
Верховная Рада приняла увеличение госбюджета. Фото: НБУ

Госбюджет увеличили на 40 млрд грн.

Расходы решили направить на субсидии, ВСУ и дороги. Закон Верховная Рада приняла 8 октября, его поддержали 256 депутатов, сообщает "Економічна правда".

Увеличить бюджет возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Дополнительные 12 млрд грн пойдут на обеспечение государственной социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

5,7 млрд грн будут покрывать дефицит на выплату зарплат ВСУ.

2 млрд грн пойдут на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели

15 млрд грн направят Укравтодору на "Большое строительство".

1 млрд грн используют на покрытие долгов по заработной плате шахтерам.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Авторами являются народные депутаты, в частности, председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бюджет увеличили на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, ВСУ и дороги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7425
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5697
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3978
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 3501
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2943
Экономика
Нечестным застройщикам грозит уголовная ответственность - Чернышев
Нечестным застройщикам грозит уголовная ответственность - Чернышев Просмотров: 54
Украинские металлурги настаивают на равных условиях с Европой
Украинские металлурги настаивают на равных условиях с Европой Просмотров: 81
Google отказался монетизировать видео с отрицанием изменений климата
Google отказался монетизировать видео с отрицанием изменений климата Просмотров: 63
Доллар дешевеет пятый день подряд
Доллар дешевеет пятый день подряд Просмотров: 495
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 26875
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть