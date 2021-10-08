Бюджет увеличили на 40 млрд грн. Деньги пойдут на субсидии, ВСУ и дороги

Госбюджет увеличили на 40 млрд грн.

Расходы решили направить на субсидии, ВСУ и дороги. Закон Верховная Рада приняла 8 октября, его поддержали 256 депутатов, сообщает "Економічна правда".

Увеличить бюджет возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

Дополнительные 12 млрд грн пойдут на обеспечение государственной социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

5,7 млрд грн будут покрывать дефицит на выплату зарплат ВСУ.

2 млрд грн пойдут на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с коронавирусом.

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15 млрд грн направят Укравтодору на "Большое строительство".

1 млрд грн используют на покрытие долгов по заработной плате шахтерам.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Авторами являются народные депутаты, в частности, председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.