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вторник, 03 сентября 2019 12:55

Бюджет недополучил почти 9 млрд грн: подробности

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Бюджет недополучил почти 9 млрд грн: подробности
В 2019 году бюджет должен получить 1,026 трлн грн доходов. Фото: ТСН

В августе в госбюджет поступило 87,594 млрд грн. Это на 8,698 млрд грн, или на 9% меньше запланированных доходов.

Кроме того, доходы упали на 6,461 млрд грн, или на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

В январе-августе 2019-го госбюджет получил 671,731 млрд грн - на 31,301 млрд грн ниже планового показателя. Правда это на 64,168 млрд грн, или на 10,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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В 2019 году бюджет должен получить 1,026 трлн грн доходов. Расходы заложили в сумме 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. На 3 сентября официальный курс доллара в Украине составляет 25,26 грн.

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03
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