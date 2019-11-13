Бундестаг проголосовал за законопроект, защищающий "Северный поток-2"

Германия защищает "Северный поток-2". Фото: РБК

В принятом немецким Бундестагом энергетическом законодательстве есть поправки, которые позволяют убрать последние препятствия для завершения строительства "Северного потока-2".

Данные поправки позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2", сообщает "Европейская правда".

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовал блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы. "Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались.

Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что грозит Украине без контракта на транзит

"Северный поток-2" (англ. "Nord Stream 2") — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Является расширением "Северного потока". При этом, трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.