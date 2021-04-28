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среда, 28 апреля 2021 15:45

"БРСМ" закупила 2 тысячи т запрещенных октаноповышающих веществ для производства бензина

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&quot;БРСМ&quot; закупила 2 тысячи т запрещенных октаноповышающих веществ для производства бензина
Монометиланилин запрещен для производства моторных топлив в Украине с 2013 года

Компании, участвующие в обеспечении нефтепродуктами сети АЗК "БРСМ-Нафта", в 2020 году закупили 2 тысячи т монометиланилина (ММА) — октаноповышающего вещества, запрещенного для использования в моторных топливах в Украине.

Об этом сообщает портал enkorr.ua, со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

"Компании "Катма Групп", "Стандарт Ойл 2000" и "ТНТ Групп", участвующие в обеспечении нефтепродуктами сети АЗК "БРСМ-Нафта", в 2020 году закупили около 117 тысяч т нефтехимического сырья и компонентов моторных топлив, в том числе 2 тысячи т монометиланилина (ММА) — октаноповышающего вещества, запрещенного для использования в моторных топливах в Украине", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, 2 тысячи т запрещенного к использованию ММА, группой "БРСМ" было закуплено в России. Как сообщалось ранее, монометиланилин относится к классу ароматических аминов, которые могут вызывать онкологические заболевания.

"Данное вещество в качестве присадки к моторным топливам запрещено в Украине с 2013 года, как во многих странах мира, в Европе и США", — отмечают эксперты.

По словам специалистов, монометиланилин (ММА) используется "БРСМ" для смешения с бензином а-92 для получения высокооктанового бензина. Этого объема ММА будет достаточно для получения 200 тысяч т топлива.

"БРСМ-Нафта" основана в 1993 году Андреем Бибой. В 2007 году 50% компании было продано Эдуарду Ставицкому, который во время президентства Виктора Януковича был министром энергетики. С 1 августа 2018 года партнеры разделили сеть пополам — каждому отошло по 63 АЗС. На базе АЗС Ставицкого была создана сеть Мotto. На сегодня "БРСМ" и Мotto насчитывают около 200 и 150 АЗС соответственно.

delo.ua
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