Большой приватизации быть: суд принял важное решение

Суд разрешил назначать инвестиционных советников для проведения большой приватизации госпредприятий. Фото: Народна правда

Кассационный админсуд в составе Верховного суда разблокировал проведения большой приватизации в Украине.

В частности судьи постановили, что суды предыдущих инстанций предоставили неправильную правовую оценку основаниям, по которым заблокировали назначения инвестиционных советников для большой приватизации госпредприятий, пишет "Інтерфакс".

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Верховный суд разблокировал назначения инвестиционных советников и позволил продолжать процесс приватизации 6 государственных компаний. Речь идет о Одесском припортовом заводе, угольной компании "Краснолиманская", Президент-отеле, Идаре, Электротяжмаше и Объединенной горно-химической компании.

Инвестиционный советник должен подготовить государственное предприятие к продаже потенциальному инвестору.

План по приватизации на текущий год за 6 месяцев выполнили на 1,6%. 3 июля президент Владимир Зеленский анонсировал проведение большой приватизации в 2019 году.