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среда, 16 февраля 2022 12:54

"Большое строительство" на реках анонсировали в Министерстве инфраструктуры

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&quot;Большое строительство&quot; на реках анонсировали в Министерстве инфраструктуры
Уже начались капитальные ремонты на судоходных шлюзах Днепра. Фото: ЦТС

Верховная Рада 15 февраля приняла законопроект №5090, который создает важные базовые условия для развития речной инфраструктуры и дорожных концессионных проектов. Документ предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей.

"Уверенно продвигаемся по пути к возрождению судоходства на крупнейших украинских реках. Основным инструментом для достижения этих целей станет новый Государственный фонд внутренних водных путей", - написал министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в facebook.

Министр заявил о начале "Большого строительства" на реках.

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"Уже начались капитальные ремонты на судоходных шлюзах Днепра. На завершающей стадии модернизация пункта управления Киевского шлюза. В дальнейшем мы планируем провести капитальный ремонт на оставшихся пяти днепровских шлюзах", - написал Кубраков.

Также на стадии предварительного технико-экономического обоснования проекты по строительству второй ветки Каховского и реконструкции трехкамерной ветки Запорожского судоходных шлюзов.

На данный момент также и административные изменения - на базе Укрводдорог будет создано единое предприятие для обслуживания и развития речной инфраструктуры, которое будет осуществлять, в частности, лоцманское проведение и навигационное обеспечение.

Госфонд внутренних водных путей поможет не просто обеспечить финансирование развития отрасли и обновление инфраструктуры, но сформировать новый рынок, привлечь частные инвестиции и создать дополнительные квалифицированные рабочие места, считают в Министерстве инфраструктуры.

Перевозки грузов по рекам Украины в 2021 году достигли 20,6 млн т. Это на 30,3% больше по сравнению с 2020 годом, когда перевезли 15,8 млн т грузов.

На Днепре объемы грузов выросли на 27,7% – с 11,2 млн т 2020-го до 14,4 млн т 2021 года.

Такого стремительного роста грузов удалось добиться благодаря строительным материалам.

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16
февраля

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