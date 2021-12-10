Большинство украинцев поддерживают идею "экономического паспорта"

Отношение украинцев к экономическому паспорту / "Рейтинг"

Большинство украинцев положительно относятся к идее введения "экономического паспорта"

53% одобрили ее, 28% – относятся нейтрально, 16% – отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям

В то же время 32% опрошенных хорошо осведомлены об идее, 40% - что-то слышали о ней, 28% - ничего не известно об этой инициативе. Среди тех, кто хорошо информирован об инициативе, поддерживают ее 62%, 25% – не поддерживают.

Совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тыс. грн. Кроме того, следует родиться в 2019 году, нужно выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Выплаты, прогнозируют в Офисе президента, разрабатывавшего законопроект, должны появиться в 2037 году. Всего в этот год придется уплатить 191 млрд грн.

Законопроект об экономическом паспорте, внесенный президентом на рассмотрение Верховной Рады, предусматривает создание Фонда будущих поколений - государственные взносы будут ежегодно осуществляться на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта. Во властной команде ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по $10 тыс. в эквиваленте в гривнах с учетом инфляции.