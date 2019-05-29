Больше не государственная: Калушскую ТЭЦ тайно передали в коммунальную собственность

Калушскую ТЭЦ могут передать в частную собственность бесплатно. Фото: ТОВ Карпатнафтохім

Правительство приняло решение передать Калушскую ТЭЦ с государственной в коммунальную собственность города Калуша.

"Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ. Передать ее в коммунальную собственность города Калуша. Там нынешний министр Насалик ранее был мэром города", - написал в Facebook представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

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По его словам, ТЭЦ могут передать в частную собственность бесплатно. Возможно, на правах концессии.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно", - объяснил он.

2016-го Минэнерго предлагало провести реконструкцию Калушской ТЭЦ за счет китайского кредита на 2,5 млрд грн. 2018-го было предложение провести реконструкцию Калушской теплоэнергоцентрали стоимостью 1,44 млрд грн. В Минэнерго отмечают, что ресурс Калушской ТЭЦ отработан, а оборудование морально и физически устарело.