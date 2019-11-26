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вторник, 26 ноября 2019 13:14

Большая приватизация не перекроет потери от возможной реприватизации "Укртелекома" - Давидюк

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Большая приватизация не перекроет потери от возможной реприватизации &quot;Укртелекома&quot; - Давидюк
Политолог Николай Давидюк: "В случае получения Украиной кредита от МВФ процессу реприватизации "Укртелекома" могут дать "зеленый свет". Фото: Гордон

Большая приватизация, которую правительство запланировало на следующий год, не перекроет потерь от реприватизации одного крупного предприятия - "Укртелекома".

Об этом написал политолог Николай Давидюк на своей странице в Facebook.

"Большая приватизация в несколько тысяч предприятий, не сможет перекрыть так называемой большой реприватизации одного предприятия, которая по объему финансового ресурса не уступает тысячам тех, кто хочет продать", - написал Давидюк.

Он считает, что в случае получения Украиной очередного транша кредита от МВФ процессу реприватизации "Укртелекома" могут дать "зеленый свет". И в таком случае государственный бюджет страны потеряет минимум 10,5 млрд грн, которые придется вернуть за компанию ее нынешнему инвестору.

"Если мы получим этот транш, то в следующем году ситуацию с Укртелекомом вполне вероятно может ожидать "зеленый свет". Тогда мы рискуем потерять 10,5 млрд грн из госбюджета, которые вернутся в карманы олигархов. И откуда теперь будут воровать у людей деньги, чтобы залатать эту дыру в бюджете - с дотаций на медицину, оборону или из пенсий, никто, к сожалению, не знает", - отметил Давидюк.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая - 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, в случае реприватизации "Укртелекома" инвестору придется возвращать 10,5 млрд грн., А таких денег в госбюджете нет, и продать повторно предприятие по такой цене, по его мнению, уже не получится, потому что сейчас "Укртелеком" стоит значительно дешевле.

Українські новини
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