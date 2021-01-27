Большая часть украинцев живет за чертой бедности - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 36
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 405
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1134
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 648
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2277
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 945
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1728
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1737
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Фото
Все фото
8
5
6
8
7
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Видео
Все видео
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Интервью
1/5
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 54
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 333
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 405
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 459
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1728
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1323
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
среда, 27 января 2021 11:46

Большая часть украинцев живет за чертой бедности - эксперт

  Комментировать
Большая часть украинцев живет за чертой бедности - эксперт
Показатели бедности в 2020 году выросли. Фото: unsplash

В первом полугодии 2020 года уровень бедности украинцев составлял 51%.

Вероятно, сегодня этот показатель выше, говорит руководитель Института демографии Украины им. Птухи Элла Либанова в интервью LIGA.net.

"Уровень бедности вычисляют по расчетному прожиточному минимуму. На указанное время последний составлял 3845 гривен в месяц в среднем на человека. Ну и, чего греха таить, устанавливается та сумма, доплаты к которой в состоянии обеспечить бюджет", - объясняет Элла Либанова.

По ее словам, показатели бедности в 2020 году выросли. Многие люди потеряли работу и соответственно доходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк выделил Украине $300 млн на борьбу с бедностью

Она описала "портрет" украинца с низким уровнем доходов.

"Такой человек не имеет высшего образования, работает часто неполный рабочий день или неполный месяц, заработная плата граничит с минимальной - 6 тыс. грн. Вообще бедность работающих должна быть исключением и касаться преимущественно лиц с низкой квалификацией. В Украине же более 90% бедных семей имеют в своем составе таких людей", - говорит эксперт.

Она замечает, что двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления.

"Рождение второго ребенка создает очень серьезный риск обнищания, а многодетные семьи почти все нуждаются. Также существенный риск - безработица даже одного человека", - убеждена Элла Либанова.

В 2020 году в мире впервые за последние 22 года увеличился уровень бедности. На 27 млн ​​человек ждет крайне тяжелое положение текущем году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большая часть украинцев живет за чертой бедности - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

"У меня репутация скряги и я ею горжусь": умер основатель ІКЕА

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 34290
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 21997
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 19440
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 18963
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 14257
Экономика
"У меня репутация скряги и я ею горжусь": умер основатель ІКЕА
"У меня репутация скряги и я ею горжусь": умер основатель ІКЕА
 Просмотров: 324
Кому за работу готовы платить более €1 тыс.
Кому за работу готовы платить более €1 тыс. Просмотров: 585
Нацбанк порадовал курсом доллара
Нацбанк порадовал курсом доллара Просмотров: 414
Запретили прописывать условия договоров мелким шрифтом
Запретили прописывать условия договоров мелким шрифтом Просмотров: 423
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
8
 Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
6
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 25991
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть