Большая часть украинцев живет за чертой бедности - эксперт

Показатели бедности в 2020 году выросли. Фото: unsplash

В первом полугодии 2020 года уровень бедности украинцев составлял 51%.

Вероятно, сегодня этот показатель выше, говорит руководитель Института демографии Украины им. Птухи Элла Либанова в интервью LIGA.net.

"Уровень бедности вычисляют по расчетному прожиточному минимуму. На указанное время последний составлял 3845 гривен в месяц в среднем на человека. Ну и, чего греха таить, устанавливается та сумма, доплаты к которой в состоянии обеспечить бюджет", - объясняет Элла Либанова.

По ее словам, показатели бедности в 2020 году выросли. Многие люди потеряли работу и соответственно доходы.

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Она описала "портрет" украинца с низким уровнем доходов.

"Такой человек не имеет высшего образования, работает часто неполный рабочий день или неполный месяц, заработная плата граничит с минимальной - 6 тыс. грн. Вообще бедность работающих должна быть исключением и касаться преимущественно лиц с низкой квалификацией. В Украине же более 90% бедных семей имеют в своем составе таких людей", - говорит эксперт.

Она замечает, что двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления.

"Рождение второго ребенка создает очень серьезный риск обнищания, а многодетные семьи почти все нуждаются. Также существенный риск - безработица даже одного человека", - убеждена Элла Либанова.

В 2020 году в мире впервые за последние 22 года увеличился уровень бедности. На 27 млн ​​человек ждет крайне тяжелое положение текущем году.