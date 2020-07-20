Bogat.Digital: В 2020 году интернет-реклама станет спасательным кругом для бизнеса

К онлайн-рекламе во всех ее проявлениях даже скептики стали относиться гораздо серьезнее

Кризис в мировой экономике, вызванный пандемией Covid-19, а также последующие ограничения, нанесли серьезный удар и по Украине. Согласно только официальной статистике на 1 июня количество безработных составляло более 510 тысяч человек, по неофициальной же информации, достигало 2,5-2,8 млн. Не настраивают на оптимизм и перспективы: МВФ и эксперты прогнозируют спад украинской экономики в текущем году на уровне 3-7%.

И если крупные компании относительно легко пережили первую волну пандемии, то тысячи украинских частных предпринимателей оказались в патовой ситуации. Так. не располагая финансовыми резервами ни для вынужденного простоя, ни для адаптации к условиям ограничений, многие были вынуждены прекратить деятельность.

Сложившаяся ситуация, особенно на фоне прогнозов о второй осенней волне роста заболеваний, актуализировала важную проблему – коммуникацию с клиентами и полноценную работу в условиях новой удаленной реальности.

Развитие бизнеса в онлайне – безальтернативный тренд 2020

Так сложилось, что практически все, даже лидеры ниш, не были готовы полностью перейти на удаленную работу. Бизнесу пришлось на ходу создавать новые каналы продаж, искать маркетинговые инструменты и налаживать взаимодействие с клиентами заново. Сейчас к онлайн-рекламе во всех ее проявлениях даже скептики стали относиться намного серьезнее – ее безальтернативность очевидна.

Эффективная реклама в интернете помогает улучшить репутацию

Интернет-реклама – это не просто несколько платных баннеров и пара случайных звонков. Решив заказать контекстную рекламу, в комплексе с запуском лендинга и правильной и-мейл кампанией, владелец бизнеса получает не только продажи, но также упрочняет свое положение на рынке и улучшает узнаваемость бренда в оффлайне. Наиболее действенен комплексный маркетинг на небольших локальных рынках, где конкуренты все еще недооценивают его эффективность.

Продвижение бизнеса в интернете оптимизирует расходы

Часто можно услышать, что реклама в интернете – роскошь для богатых. Это не так. При правильном таргетинге и корректном составлении кампании, бюджеты на онлайн-маркетинг абсолютно подъемны для любого частного предпринимателя.

Более того, в отличие от наружной, реклама в интернете позволяет охватить именно целевую аудиторию. Многие наши клиенты вовсе отказываются от оффлайн-рекламы в пользу онлайн, так как она обходится дешевле и в разы эффективнее.

Интернет-маркетинг – это новые возможности

Не стоит забывать о том, что интернет позволяет искать и налаживать бизнес связи. Это и поставщики, и оптовые покупатели, и даже инвесторы. Маркетинговое развитие бренда – долгосрочное вложение.

Эффективность зависит от профессионализма исполнителя

К сожалению, даже несмотря на доступность информации, о методах интернет-рекламы обычные предприниматели знают немного. Как итог – переплачивают за ненужные услуги или сервисы, в результате отказываясь от инструмента, который мог бы приносить им прибыль.

Bogat.Digital – всегда рады бесплатно проконсультировать предпринимателей по любым вопросам интернет-маркетинга – от того, с чего начать продвижение в онлайне, до вывода на рынок новой продукции с помощью лендинга и проведения эффективной кампании контекстной рекламы.