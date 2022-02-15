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вторник, 15 февраля 2022 13:32

Блокады морских портов нет, глубины достаточные

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Блокады морских портов нет, глубины достаточные

ГУ "Госгидрография" выполнила промеры в районе Днестровской банки и объявила новые прибрежные предупреждения (ПРИП) с маршрутом вдоль побережья Украины.

Такая необходимость возникла в результате военных учений, объявленных Россией с 13 по 19 февраля.

Как сообщила пресс-служба "Госгидрографии", минимальная ширина коридора составляет 1 км, общий фон глубин – 15-22 метра. Это означает, что глубины позволяют проходить по коридору судам с осадкой до 21 метра.

В Министерстве инфраструктуры уточнили, что линейной съемкой структуры дна в районе Днестровской банки было исследовано 450 км.

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О том, что суда смогут двигаться по указанному коридору в обход запрещенных россиянами зон Gazeta.ua сообщала еще 11 февраля.

Также, согласно данным сервиса отслеживания морского трафика marinetraffic, часть судов игнорировала предписания России и не меняла маршрут своего движения.

9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря якобы под видом учений. Объявленные маневры должны пройти с 13 по 19 февраля. РФ планировала перекрыть возможность хода из портов в Бердянске и Мариуполе судов к Черному морю.

МИД Украины выразил решительный протест России из-за "морской блокады". Там заявили, что эта беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях

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Дата
15
февраля

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