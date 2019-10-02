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среда, 02 октября 2019 14:38

Благодаря качественному администрированию новая Налоговая перевыполнила план по налоговым поступлениям за 9 месяцев 2019-го - Верланов

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За 9 месяцев 2019 года Государственная налоговая служба (ГНС) Украины обеспечила направление в государственный бюджет 331,1 млрд гривен. Учитывая, что индикативные показатели для ГНС на январь-сентябрь 2019 года был определен в размере 330,3 млрд гривен, план был перевыполнен на 0,8 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС ​​Украины.

"Благодаря качественному администрированию налогов нам удалось выполнить план по поступлениям в бюджет за январь-сентябрь 2019 года. Стоит отметить, что новые подходы в работе налоговой позволили сделать это без силового давления на предпринимателей, используя риск-индикаторы, значительное усиление аналитической функции, отработки сектора минимизаторов. Даже в период трансформационных изменений Новая Налоговая уже демонстрирует повышение эффективности", - отметил председатель ГНС Украины Сергей Верланов.

 

"Наша налоговая служба действительно меняется, отходит от карательных подходов и концентрируется на аналитической работе", - добавил Верланов, подчеркнув, что видит свою задачу в том, чтобы ускорить эти изменения и сделать их необратимыми.

Сообщается, что такого результата, кроме поступлений из части чистой прибыли, удалось достичь благодаря налогу и сбору на доходы физических лиц (+3,9 млрд гривен), а также налогу на прибыль (3,3 млрд гривен) при уменьшении переплаты в госбюджет на 4,9 млрд гривен.

Кроме того, отмечается, что по результатам 9 месяцев 2019 года сумма бюджетного возмещения НДС увеличилась на 20,3%, или на 19,8 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сумма начисленного НДС по итогам августа 2019 года составила 19,8 млрд гривен, что на 2,9 млрд гривен, или на 17,2% больше аналогичного периода 2018 года (16,9 млрд гривен ).

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02
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