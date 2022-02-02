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среда, 02 февраля 2022 10:42

Бизнесмены прогнозируют рост цен на собственную продукцию

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Бизнесмены прогнозируют рост цен на собственную продукцию
Бизнес ухудшил оценки экономдеятельности Фото: gre4ka.info

Бизнес в январе ухудшил оценки экономической деятельности своих предприятий. В первый месяц 2022 года он составил 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что является наименьшим значением за последние 12 месяцев.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком (НБУ) ежемесячно.

"Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали дальнейший рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков", — говорится в сообщении.

Бизнесмены подчеркнули, что предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов кроме торговли ожидали сокращения численности работников.

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На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики влияют как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, включая ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также возможная вероятность военного конфликта.

В прошлом году зафиксирован рекордный ВВП более чем на 3%, что составляет в $195 млрд. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть абсолютное перевыполнение бюджета за прошлый год и рост реальных доходов населения на 6%.

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02
февраля

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