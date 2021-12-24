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четверг, 13 января 2022 09:00

Бизнесмен поделился секретом, как бороться с подделками продукции

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Проблема многих сфер в Украине – подделка оригинальной продукции, рассказал в интервью журналу "Країна" Виталий Ильченко, основатель UKRAVIT SCIENCE PARK.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK
  Основатель UKRAVIT SCIENCE PARK Виталий Ильченко: “ Нужно на законодательном уровне ввести уникальную маркировку каждой единицы продукции. И отслеживать ее путь от производителя к конечному потребителю”
Основатель UKRAVIT SCIENCE PARK Виталий Ильченко: “ Нужно на законодательном уровне ввести уникальную маркировку каждой единицы продукции. И отслеживать ее путь от производителя к конечному потребителю”

"Наше предприятие тоже сталкивается с этой проблемой. Подделывают и удобрения, и средства защиты растений, и семена. Такие подделки не обеспечивают надлежащей защиты и питания культурам и вредят почвам и экосистеме в целом и наносят существенный ущерб агропроизводителям. А у хозяйства нет оборудования, чтобы проверить качество. Наши ученые из "Института здоровья растений" предлагают услуги по исследованию образцов СЗР, удобрений, семян. Таким образом, клиент может обезопасить себя от покупки некачественного продукта. Параллельно мы изготавливаем уникальную тару для собственной продукции, что также частично защищает агропроизводителя от подделок. Однако некоторые недобросовестные поставщики могут выкупать ее у хозяйств и заливать фальсифицированные продукты и повторно продавать аграриям. Поэтому, чтобы решить эту проблему окончательно, нужно на законодательном уровне ввести уникальную маркировку каждой единицы продукции. И отслеживать ее путь от производителя к конечному потребителю", – считает Виталий Ильченко.

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Еще одна проблема для бизнеса – недобросовестная конкуренция и чёрный пиар.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK
  UKRAVIT SCIENCE PARK изготавливает уникальную тару для собственной продукции
UKRAVIT SCIENCE PARK изготавливает уникальную тару для собственной продукции

"Стереотип, что импортное – качественнее, уходит в прошлое. Сегодня все большее количество агропроизводителей понимают, что украинский продукт вытесняет зарубежные препараты с отечественного рынка. Особенно побывавшие у нас на предприятии видели уровень производства, возможности "Института здоровья растений". Это понимают и представители зарубежных компаний. Поэтому бывает, что мы сталкиваемся с недобросовестной конкуренцией и черным пиаром. Отечественная продукция имеет значительные преимущества. Во-первых, она создается для украинского рынка с учетом региональных и почвенно-климатических особенностей. Во-вторых, наша команда несет ответственность перед агропроизводителями на каждом этапе производства и применения. На украинском агрохимическом рынке сегодня достаточно конкурентов, и многие из них заходят сюда, чтобы быстро заработать. Поэтому и занимаются контрабандой, продажей подделок, заигрывают с ценой, чтобы переманить клиентов. Но аграрии уже не доверяют, когда им предлагают по дешевке. Потому что это не значит качественно и можно потерять будующий урожай", – добавил бизнесмен.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK
  Ученые из “Института здоровья растений” предлагают услуги по исследованию образцов СЗР, удобрений, семян
Ученые из “Института здоровья растений” предлагают услуги по исследованию образцов СЗР, удобрений, семян

Полную версию интервью читайте в журнале "Країна".

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Дата
13
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