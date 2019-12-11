Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока - ЕБА

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1296
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 3204
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2007
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10062
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6930
Фото
Все фото
13
3
3
7
9
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1791
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10062
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2619
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2736
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6930
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 837
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 14:41

Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока - ЕБА

  Комментировать
Бизнес готов к добровольной реструктуризации &quot;зеленого&quot; тарифа для сохранения его общего срока - ЕБА
Эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543. Фото: Главком

Бизнес готов пойти на добровольное снижение "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока, который предусматривается законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543).

Об этом заявил менеджер комитетов Европейской бизнес ассоциации Игорь Гоцик на заседании Комитета Ассоциации по топливк и энергетике 10 декабря.

"Было полное понимание позиций как бизнеса, так и народных депутатов. понимания, я имею в виду позиций друг друга. И фактически бизнес стоял на позиции единственного голоса индустрии, когда фактически большинство, сегодня присутствующее, выражало одни и те же тезисы, кроме некоторых пунктов. То, что мы видели сегодня на заседании комитета, это то, что бизнес, индустрия фактически стоят на единых позициях. Несмотря на то, что это солнечная генерация, это ветер. Потому что проблемы едины для всех. И уже собственно бизнес готов сделать шаг вперед для того, чтобы пойти на добровольное понижение тарифа для сохранения его общего срока. И это действительно критически важный вопрос", - сказал Гоцик.

Законопроект подготовлен в контексте выполнения поручения президента Украины Владимира Зеленского, который на украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают - предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

"Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но у тех компаний, с которыми я общаюсь, есть вопрос - когда он будет принят", - заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

РБК-Україна
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бизнес готов к добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа для сохранения его общего срока - ЕБА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 17875
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 17073
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10980
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9540
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 9234
Экономика
"Это хорошо. Украинцы становятся богаче" - Гончарук прокомментировал падение доллара
"Это хорошо. Украинцы становятся богаче" - Гончарук прокомментировал падение доллара Просмотров: 342
Конфискат будут продавать через систему открытых аукционов
Конфискат будут продавать через систему открытых аукционов Просмотров: 54
Кабмин расформировал Государственную аудиторскую службу
Кабмин расформировал Государственную аудиторскую службу Просмотров: 153
Предприятия Ахметова, Коломойского и Фирташа назвали наибольшими загрязнителями
Предприятия Ахметова, Коломойского и Фирташа назвали наибольшими загрязнителями Просмотров: 234
Прожиточный минимум вырастет вдвое: назвали условие
Прожиточный минимум вырастет вдвое: назвали условие Просмотров: 927
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 22607
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua