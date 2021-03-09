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вторник, 09 марта 2021 10:58

Биткоин возобновил рост, но может снова упасть - аналитик

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Биткоин возобновил рост, но может снова упасть - аналитик
До исторического рекорда валюте не хватает $4 тыс. Фото: pexels.com

За сутки курс биткоин вырос более чем на 7%. Он снова превышает отметку в $54 тыс. за монету.

До исторического рекорда валюте не хватает $4 тыс. Старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер считает, что стоимость криптовалюты может снова упасть, пишет "Сегодня".

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"Золото дешевеет, индексы и акции снижаются, доллар США пытается восстановиться - это может стать поводом для ожидания нового торгового момента в кэше... 2-я неделя марта для инвесторов является периодом ожидания перед новостными триггерами и новыми торговыми действиями", - говорит аналитик.

На прошлой неделе биткоин пытался восстановиться, но в итоге упал на 11%, до $47 тыс.

"На рынке классическая ситуация, когда покупателям еще показывают покупки и под влиянием информации с СМИ новые инвесторы продолжают надеяться на рост цен, а тем, кто хочет продавать, показывают технические сигналы продаж. Рынок в состоянии консолидации, но продавцов пока что больше", - говорит Алекс Шустер.

Национальный банк поддержал идею легализации криптовалюты в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.

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09
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