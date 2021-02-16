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вторник, 16 февраля 2021 12:33

Биткоин почти достиг $50 тыс.

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Биткоин почти достиг $50 тыс.
Автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоина на $1,5 млрд. Фото: unsplash

Сегодня курс биткоина на криптобирже Binance достиг $49 998.

После этого котировки начали снижаться, сообщает РБК.

За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 4%. За последние 2 недели прирост стоимости биткоина составил 54%.

На подорожание этой криптовалюты повлияло несколько событий. Например, автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоина на $1,5 млрд. Так же компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мартовский курс биткоина составит $56 тыс. - аналитик

Одним из последних положительных факторов может быть информация о том, что подразделение финансового конгломерата Morgan Stanley планирует инвестировать в первую криптовалюту.

На выходных стоимость биткоина достигла исторического максимума. Превысила отметку $49 тыс.

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16
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