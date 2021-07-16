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Биткоин обвалил акции Tesla

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Биткоин обвалил акции Tesla
Акции Tesla упали из-за колебаний биткоинa. Фото: investing.com

Из-за колебаний курса биткоинa наблюдается корреляция между акциями Tesla Inc. и индексом крупных американских технологических компаний NASDAQ в сторону уменьшения.

Как отмечается, корреляция между ценой акций Tesla и индексом Nasdaq-100 упала с 0,83 17 июня до 0,14 14 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение также четко видно во взаимосвязи между акциями компании и индексом NYSE FANG +, в который входят крупнейшие технологические компании, такие как Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. и Netflix Inc.

"Tesla тесно связана с техногигантами но эта связь почти исчезла в последнее время. Когда я спрашиваю о причинах, большинство вспоминает их скандал с биткоином и как он будет учитываться, когда они сообщат о доходах", - подчеркнул Эми Ву Сильверман, стратег с деривативов RBC Capital Markets.

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Как отмечается, Tesla отчитается о своих доходах 26 июня.

Состояние соучредителя Финтех-стартапа Revolut Власти Яценко достигли 1,3 миллиарда долларов после переоценки компании при привлечении инвестиций. Это позволило ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место Александра Ярославского.

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