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суббота, 02 января 2021 13:59

Bitcoin продолжает устанавливать рекорды по росту

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Bitcoin продолжает устанавливать рекорды по росту
2 января Bitcoin подорожал на 1,15%. Фото: pixabay

Цена Bitcoin установилась на исторически высоком росте.

Теперь криптовалюта стоит $ 29 601, сообщает Coindesk.

2 января Bitcoin подорожал на 1,15%.

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По прогнозам экспертов, в будущем он продолжит расти в цене и скоро может стоить $ 30 тыс.

В то же время, после этого на рынке криптовалют может произойти масштабная коррекция.

Кредитную карту с кэшбэком в биткоинах выпускает компания Visa совместно с стартапом BlockFi. Об этом пишет Liga со ссылкой на Bloomberg. Владельцы Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размере 1,5% от суммы покупки.

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Дата
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