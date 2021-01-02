Bitcoin продолжает устанавливать рекорды по росту

2 января Bitcoin подорожал на 1,15%. Фото: pixabay

Цена Bitcoin установилась на исторически высоком росте.

Теперь криптовалюта стоит $ 29 601, сообщает Coindesk.

2 января Bitcoin подорожал на 1,15%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе банк выпустил первую стабильную криптовалюту

По прогнозам экспертов, в будущем он продолжит расти в цене и скоро может стоить $ 30 тыс.

В то же время, после этого на рынке криптовалют может произойти масштабная коррекция.

Кредитную карту с кэшбэком в биткоинах выпускает компания Visa совместно с стартапом BlockFi. Об этом пишет Liga со ссылкой на Bloomberg. Владельцы Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размере 1,5% от суммы покупки.