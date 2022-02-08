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вторник, 08 февраля 2022 22:55

Биржу труда цифровизируют - центры занятости сделают "клиентоориентированными"

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Биржу труда цифровизируют - центры занятости сделают &quot;клиентоориентированными&quot;
В прошлом году в Украине насчитали 295 тыс. зарегистрированных безработных. Фото: pixaby.com

Кабмин начал эксперимент, согласно которому центры Государственной службы занятости должны стать "клиентоориентированными". Он продлится до конца 2022 года. Госцентр занятости обязан цифровизировать свои услуги, позволить работодателям подавать отчеты онлайн, а также предусмотреть возможность самообслуживания для соискателей и зарегистрированных безработных и компаний.

Минэкономики разработало стратегию развития Службы до 2024 года. Она предполагает:

• создание благоприятных условий для занятости населения;

• усиление взаимодействия с работодателями;

• трансформацию Службы в цифровой сервис;

• обучение и развитие персонала Службы;

• развитие научных подходов при организации анализа и прогнозирования рынка труда;

• оптимизация внутренних технологических действий и структуры;

• изменение имиджа и информационной политики Службы.

"Ожидаем, что в результате реализации стратегии государственная служба занятости трансформируется в цифровую систему социального сервиса, который будет совмещать информационные технологии с развитием человеческого капитала, обеспечением быстрого трудоустройства, легальной занятости населения и предоставления качественных услуг работодателям", - цитирует замминистра экономики Игоря Дядюру портал finance.ua.

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86% украинцев ищут работу через job-сервисы, 55% – через знакомых, 43% – объявления в соцсетях, 25% – мессенджеры.

Все меньше работников пользуются офлайновыми методами: ярмарками вакансий, услугами агентств и центров занятости.

56% поисковиков сразу связываются с работодателем по выгодному предложению. Тех, кто самостоятельно размещает резюме и ждет звонка - 8%,

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