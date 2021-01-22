Безработным назначили спецпомощь на время карантина – украинка о жизни в Греции

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Виктория из Днепра четыре года назад переехала в Афины в Грецию. Украинка вышла замуж за грека. О своей адаптации в стране и особенностях греческой культуры и кухни рассказывает в своем блоге.

"Эмигрировала в Грецию в возрасте 26 лет сразу же после нашего с мужем бракосочетания, которое состоялось в Киеве. Мне пришлось оставить своих родных и близких друзей, любимую работу и начать свою жизнь с чистого листа в совершенно новой и неизведанной для меня стране, но самое главное, что я не жалею о принятом решение и выбор", - говорит украинка.

Греки открыты и дружелюбны, поэтому с ними просто найти общий язык. Большинство знает английский и это облегчает адаптацию.

"Говорят, что все эмигранты при переезде в новую страну проживают несколько этапов: медовый месяц (туристический); разочарование, когда проблемы нарастают, и человек начинает сравнивать прежнюю жизнь на родине и обычно не на пользу новой страны; этап приспособления, когда появляются первые близкие знакомые среди местного населения, и полное принятие или бікультуралізм. Я думаю, что на данном этапе времени я нахожусь примерно между 3й и 4м этапами", - добавляет Виктория.

Больше всего помог адаптироваться мужчина, который поддерживал Викторию во всем.

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"Не буду отрицать, что не раз хотелось все покинуть и вернуться на родину. Но не сам, а с мужем. Было очень трудно говорить по-гречески. Первое время мне было страшно открывать рот и что-то говорить. Поэтому при необходимости сразу переходила на английский. Но в то же время научилась вести дневник, в котором записывала все, что мне здесь нравилось. Заменила прогулки в парке на прогулки у моря и перестала винить всех вокруг. Приняла то, что это мой выбор, никто меня не заставлял переезжать", - объясняет украинка.

Средняя зарплата в Греции 1200 евро. Неквалифицированный работник получает 350 евро, но человек с квалификацией и знанием языка может рассчитывать на 1500 - 2000 евро. При этом с ноября прошлого года появилось экстренная выплата для безработных в размере 400 евро.

Украинка Ирина перевела свой украинский диплом в США и за пол года обучения стала учительницей. Имела право преподавать от младшей школы до 6 класса.