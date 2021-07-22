Без бумажных чеков в кассе: банки запускают новый сервис

С 1 августа в Украине изменятся требования к фискальным чекам. После расчета в кассе магазина карточкой, чек сохранится в приложении клиента.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Банки смогут сохранять чек в приложении клиента

"Скоро украинские банки смогут запустить новый сервис для своих клиентов. Теперь, если вы оплатите товар картой, в чек может передаваться "маска" этой карты. Это значит, что банки смогут сохранять чек прямо в приложении клиента. Покупатели смогут отказываться от бумажного чека. Туда же могут попадать гарантия и прочие документы. Чтобы это заработало, банкам нужно интегрироваться с каждым магазином отдельно, а это займет немало времени", - об этом в Facebook написал бывший менеджер Приватбанка и один из основателей Monobank Дмитрий Дубилет.

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С 10 июня в Украине начался переход на электронные трудовые книжки. Отказ от бумажных трудовых книжек и постепенный переход к электронной форме будет проходить в течение пяти лет. За этот период в Госреестр должны перенести данные из бумажных трудовых книжек. Одновременно будут действовать как бумажная, так и электронная формы. Пенсии будут назначать автоматически, без личного обращения человека.