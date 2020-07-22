Бензины снова подорожали: цены

За сутки некоторые сети подняли цены на 20-60 коп./л.

На AЗС ОККО топливо подорожало на 50 коп. А-92 бензин и ДТ продают по 24,99 грн/л. Литр А-95 стоит 25,99 грн, передает enkorr.

Автор: enkorr А-92 бензин в среднем стоит 21,7 грн/л, А-95 - 22,73 грн/л. Дизтопливо продают по 22,16 грн/л.

20 коп. к цене бензины добавили в сетях Amic и UPG. А-92 и дизтопливо в Amic продают по 23,69 грн/л, А-95 - 24,69 грн/л. На станциях UPG литр А-95 стоит 22,50 грн, А-92 - 21,50 грн, ДТ - 18,45 грн.

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Сети "БРСМ-Нафта", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto и Mango подняли стоимость бензинов на 10-60 коп./л.

Розничные цены начали расти в конце июня. К середине июля подорожал на 87 коп./л. В нынешних условиях существует потенциал к росту стоимости бензинов еще на 1 грн/л.