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вторник, 02 октября 2018 12:21

Бензин снова подорожал: цены на 2 октября

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Бензин снова подорожал: цены на 2 октября
В Украине стоимость бензина зависит от цены нефти в мире и курса валют. Фото: Dengi.ua

В Украине бензин подорожал в пределах 17-70 коп./л.

В сети "Укр-Петроль" топливо подорожало больше всего - на 70 коп. Литр А-92 стоит 30,05 грн, А-95 - 30,75 грн, А-95+ - 31,10 грн. ДТ продают по 29,60 грн/л, пишет enkorr.

На АЗС ОККО бензин подорожал на 50 коп. Литр А-92 топлива продают по 33,99 грн, А-95 - по 34,99 грн. Бензин марки А-95+ стоит 35,99 грн/л, дизельное топливо - 32,49 грн/л.

На 50 коп. выросли цены в сети "Укргаздобыча". А-92 стоит 30,50 грн/л, А-95 - 31,50 грн/л. Дизтопливо продают по 29,50 грн/л.

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Сеть UPG подняла цены на 40 коп. А-92 подорожал до 31,10 грн/л, А-95 - до 32,10 грн/л, А-95+ - до 34,90 грн/л, дизтопливо - до 29,50 грн/л.

Дешевле всего бензин продают на автозаправках Фактор и "БРСМ-Нафта". За литр А-92 просят чуть больше 29 грн. А-95 стоит 30,20-30,34 грн/л.

В мире нефть подорожала до $85,28 за барр. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, если нефть подорожает на 10%, то цены на заправках вырастут в пределах 5%. Каждые $10 в барреля - это 1,5 грн на литре топлива. Если нефть будет стоить $100 за барр., то бензин подорожает до 40 грн за литр.

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Дата
02
октября

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