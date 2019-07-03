Бензин начал дешеветь: цены на 3 июля

Бензин и дизтопливо начали дешеветь 2 июля. Фото: MPort

В Украине бензин и дизтопливо подешевели на 0,5-1 грн/л.

Литр бензина марки А-92 стоит в среднем 28,91 грн, А-95 - 29,92 грн. Дизтопливо продают по 29,38 грн/л, передает enkorr.

3 июля сети WOG и ОККО снизили цены на 50 коп./л. Первая начала дешевле продавать дизтопливо - 29,99 грн/л. Вторая - бензины. А-92 подешевел до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, UPG и "Параллель" топливо подешевело на 30-70 коп./л.

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2 июля цену дизтоплива на 1 грн/л, а бензинов на 50 коп./л снизила сеть ОККО. Бензины на АЗС WOG подешевели на 1 грн/л, ДТ - на 50 коп./л.

"Это результат договоренностей с участниками рынка. Речь идет не об ручном регулировании цен. Просто владельцы сетей согласились на снижение стоимости топлива после аргументированной дискуссии. Это должно сэкономить автомобилистам миллиард гривен в месяц", - пояснил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Дороже всего дизтопливо и автогаз продают во Львовской области. Бензин - в Ивано-Франковской.