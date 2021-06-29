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вторник, 29 июня 2021 14:47

Бензин и дизтопливо подорожали - данные с АЗС

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Бензин и дизельное топливо на АЗС подорожали. Цена на автогаз снизилась.

Автор: Елена Луценко
  Бензины прибавили в цене по 3 копейки за литр
Бензины прибавили в цене по 3 копейки за литр

29 июня розничная цена на бензин А-92 составляет 28,75 грн/л. Бензин А-95 в среднем по АЗС стоит 29,71 грн/л. Бензины прибавили в цене по 3 коп. за литр. Об этом сообщила Консалтинговая группа А-95.

Дизельное топливо стоит 28,18 грн/л - это +0,01 грн. Автогаз подешевел на 3 коп. и стоит 15,37 грн/л.

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22 июня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. От нее АЗС могут устанавливать свою наценку.

Стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 грн/л, дизтоплива - 29,23 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

Будут действовать до конца карантина. На литр дизтоплива надбавка должна быть не выше 7 грн, бензина - до 5 грн.

Среднюю стоимость горючего рассчитывает Нафтогаз, предоставляет цифры Министерству экономики. Оно обнародует расценки до пятого числа каждого месяца.

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Дата
29
июня

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