Бензин дорожает, автогаз дешевеет — обзор цен

Бензин подорожал на 20 коп в начале мая. Фото: Елена Луценко

5 мая бензин и дизтопливо на заправках подорожали. Автогаз подешевел на 2 коп.

Бензин подорожал на 20 коп., чем было в начале мая. А-92 стоит 28,85 грн за литр. Дизельное топливо - 28,23 грн, автогаз - 15,77 грн, сообщает "Консалтинговая группа А-95".

В марте бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 грн за литр, бензин А-95 добавил 14,8% - 28,7 грн. Дизельное топливо подорожало на 15,7% до 27,8 грн, сообщила Госстат. Сжиженный газ для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 грн за литр.

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Стоимость нефти 5 мая выросла до двухмесячного максимума. Марку Brent продают по $69,37 за баррель, WTI - $ 66,12, пишет РБК-Украина.

Кабмин будет получать от сетей АЗС информацию о нелегальном производстве и обороте горючего. Затем принимать соответствующие меры по противодействию правонарушениям.