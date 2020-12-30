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среда, 30 декабря 2020 16:06

Белановский комбинат Ferrexpo передал помощь медикам Кременчуга

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  Медики Кременчугской первой городской больницы получили от компании Ferrexpo партию средств индивидуальной защиты
Медики Кременчугской первой городской больницы получили от компании Ferrexpo партию средств индивидуальной защиты

Кременчугская первая городская больница им. Богаевского на Полтавщине снова получила партию помощи от Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo.

Предприятие передало медикам изоляционные халаты, медицинские полумаски, фильтрующие полумаски, перчатки, антисептики и другие средства индивидуальной защиты на сумму более 840 тыс. грн.

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"Количество больных коронавирусом в нашем регионе остается большим. Медики продолжают находиться в зоне повышенного риска. Сделать их работу более безопасной - наша задача как социально ответственного предприятия и как неравнодушных людей. С начала пандемии компания Ferrexpo передала медучреждениям Полтавской области средства индивидуальной защиты, медикаменты и оборудование на сумму более 55 млн гривен, из них 13 миллионов Кременчугским больницам", - отметил генеральный директор БГЗК Юрий Химич.

  Медики Кременчугской первой городской больницы получили от компании Ferrexpo партию средств индивидуальной защиты
Медики Кременчугской первой городской больницы получили от компании Ferrexpo партию средств индивидуальной защиты

Кременчугская первая городская больница - это учреждение второй волны пандемии. Рассчитана на 120 коек, где находятся 50 больных, говорит Виктория Виповська, заместитель директора по медицинской части больницы им. Богаевского:

"Эта помощь важна и своевременна. Потому что средства индивидуальной защиты расходятся быстро. В больнице за сутки используем до 400 халатов, более 200 пар перчаток и около 300 масок. И это каждый день. Мы очень благодарны Ferrexpo за помощь в это непростое время".

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Компания Ferrexpo продолжает следить за текущей ситуацией с распространением коронавируса и оперативно оказывать помощь медицинским учреждениям Полтавской области и всей Украины.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 году компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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