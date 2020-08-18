Банки все меньше поддерживают бизнес: детали

Банки сократили портфель гривневых корпоративных кредитов на 8,9 млрд грн. Фото: pixabay.com

В январе-июне 2020 года украинские банки меньше поддерживали развитие бизнеса. Они сократили портфель гривневых корпоративных кредитов на 8,9 млрд грн, то есть на 2%.

В абсолютном выражении сильное сокращение гривневого портфеля кредитов корпоративным клиентам в первом полугодии наблюдалось в государственных "Укрэксимбанка" -4,65 млрд грн, "Укргазбанка" -2,75 млрд грн.

Вместе с тем прирост кредитного портфеля юридических лиц в гривне был в частных банках: "Пивденный" +2,9 млрд грн, "ОТП Банка" +1,1 млрд грн, "ПроКредит банка" +0,9 млрд грн, "Альфа банка Украины" +0,5 млрд грн, пишет "РБК-Украина".

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В первом полугодии 2020 года совокупный портфель корпоративных кредитов в иностранной валюте сократился на $1,5 млрд, то есть на 9,4%. Практически все банки уменьшили выдачу средств.

Наибольшее сокращение портфеля выданных бизнесу кредитов в иностранной валюте продемонстрировал "Ощадбанк". От него предприятия получили на $934 млн меньше.

В Нацбанке объяснили, на что обращать внимание, чтобы кредит "под 0%" вдруг не оказался "под 1700%". Низкая ставка может действовать в течение льготного периода, например, 5 дней. Далее заемщикам начисляют проценты по обычному тарифу, а это 100%, 700% и даже 1700% годовых.