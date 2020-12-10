Банки снизили процентные ставки: что изменилось

Ставки по гривневым депозитам упали до 8%. Фото: pexels.com

В ноябре текущего года ставки по гривневым депозитам упали до 8%. По валютным - до 1%.

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,2% годовых. В октябре эта цифра равнялась 8,9%, что на 0,7 п.п. выше. Валютные депозиты снизились с 1,3% до 1,2%, рассказывает РБК.

В то же время, гривневые ставки для предприятий остались на уровне 3,8% годовых, когда по валютным выросли с 1,1%, до 1,4% годовых.

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Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 0,5% до 1296 млрд грн, населения - на 1,0% до 656 млрд грн, предприятий - на 0,1% до 617 млрд грн.

Банки снизили кредитные ставки для населения до 34,7% годовых. По сравнению с октябрем они упали на 0,5 п.п.