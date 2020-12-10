Банки снизили кредитные ставки для населения и бизнеса

Кредитные ставки для населения снизились до 34,7% годовых. Фото: unsplash.com

Банки снизили кредитные ставки для населения до 34,7% годовых. По сравнению с октябрем они упали на 0,5 п.п.

По данным НБУ, в иностранной валюте ставки по новым кредитам для населения снизились до 5,8% годовых, то есть на 1,8 в п., Рассказывает РБК.

По гривневым кредитам для бизнеса ставки снизились с 8,8% до 8,6% годовых. По валютным - с 5,2% до 5,0%.

Всего за ноябрь кредитный портфель банков вырос на 0,4% до 964 млрд грн, населения не изменился - 203 млрд грн, предприятий вырос на 0,5% до 755 млрд грн.

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Популярность микрокредитных организаций в Украине растет. Они предлагают быстрые и доступные деньги на подозрительно выгодных условиях. Однако из-за обманчивой рекламы и низкого уровня финансовой грамотности, украинцы нередко становятся заложниками займов.