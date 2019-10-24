Азербайджанская компания выкупит у россиян "Vodafone Украины"

"Vodafone Украина" - второй по величине мобильный оператор в Украине. Фото с открытых источников.

Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина".

"Дали разрешение ООО "Бакселл" на покупку "Водафон Украина", - сказал глава АМКУ Юрий Терентьев, передает "Европейская правда".

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО BAKCELL (Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды), обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone, - говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Основана в 1994-м и была совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

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Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell состоит из более 7,5 тыс. базовых станций и охватывает 93% территории и 99% населения Азербайджана. Обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ПФ Украины" в 2018-м составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС, в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине недавно оценивали в $1,2-1,3 млрд.

Заявив о реприватизации телекоммуникационной компании "Укртелеком", Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины проявил политическую недальновидность, поскольку это нанесет удар по большой приватизации, запланированный на 2020 год. Реприватизация "Укртелекома" грозит стране не только прямыми убытками, но и потерей репутации - инвесторы не придут в страну, в которой отбирают проданные активы. Поэтому власть может забыть о планах привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие 5 лет.