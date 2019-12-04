Азербайджанцы купили одного из крупнейшего мобильного оператора Украины

Vodafone купили азербайджанцы. Фото: РБК

NEQSOL Holding объявил об успешном финансировании со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. и о завершении приобретения 100% акций Vodafone Украина через входящую в группу азербайджанскую телекоммуникационную компанию ООО Bakcell.

J.P. Morgan выступила финансовым консультантом Bakcell, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовала финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов, сообщает Интерфакс-Украина.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина, компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100%-ную долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО ВФ Украина, за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

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Напомним, месяц назад Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Водафон Украина. О сумме и условиях сделки тогда не сообщалось.