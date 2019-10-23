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среда, 23 октября 2019 07:52

Автослесарь будет зарабатывать до 70 тысяч гривен

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Автослесарь будет зарабатывать до 70 тысяч гривен
Рынок труда кардинально изменился. Автослесарь в Киеве будет зарабатывать до 70 тысяч гривен. Фото: ТСН

В Украине кардинально изменился рынок труда. Для самых востребованных вакансии теперь не требуется специальное высшее образование. Грузчикам предлагают зарплату до 30 тыс. грн, строителям - 15 тыс. грн. Все они работают руками и зарабатывают, очень часто больше офисных работников.

"С детства работаю руками. Сначала помогал отцу. Наконец, пошел в университет учиться на энергетика. Диплом так и не получил. Потому что деньги были нужны здесь и сейчас, чтобы прокормить семью. Просто лет 15-18 назад я махнул рукой однозначно, сказал: "Катись оно все, буду делать сам на себя!", - вспоминает строитель Василий Пилипчук, пишет ТСН.

Украинские специалисты до сих пор рвутся за границу за более высокими зарплатами.

"Там получают те же 800-1000 долларов. Надо на дорогу, надо на жилье. Далее - ты сегодня работаешь, завтра не работаешь", - говорит строитель Василий Пилипчук.

HR-эксперт Татьяна Пашкина уверяет, что высококвалифицированный автослесарь может в Киеве получать 50 и 70 тысяч гривен. Эта зарплата является относящаяся к зарплате высококвалифицированного врача-ортодонта.

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В третьем квартале зарплаты украинцев упали на 17%. Больше всего уменьшились доходы в сфере домашнего персонала - на 44%. В среднем работники получают 5500 грн.
Уменьшились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работникам предлагали на 22% меньше, чем раньше. Охранники в среднем получали 5800 грн, бармены-7100 грн.

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