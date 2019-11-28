Автогаз стремительно дорожает

За сутки автогаз в больших сетях подорожал на 5-20 коп./л.

На 28 ноября в среднем стоит 12,08 грн/л, передает enkorr.

Автор: enkorr Дороже всего автогаз стоит в сети SOCAR - 12,94 грн/л.

В сети WOG цены выросли на 15 коп. - до 12,84 грн/л. На АЗС Shell автогаз продают по 12,36 грн/л. Это на 31 коп. больше, чем было вчера.

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Дороже автогаз стали продавать на автозаправках AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Род-Ник", SUN OIL, Mango и Motto.

Дороже всего автогаз стоит в сети SOCAR - 12,94 грн/л.

Автогаз в рознице подорожал, потому что выросли оптовые цены. С начала ноября в опте автогаз подорожал 10% - до 19 600 грн/т.